Сенатор-республіканець розкритикував Байдена за блокування надання Україні F-16. Він упевнений, що їх схвалять за 2-3 місяці

Американський сенатор-республіканець Ден Салліван розкритикував президента США Джо Байдена за блокування трансферу винищувачів F-16 до України. Втім, він вважає, що президент може змінити думку під двопартійним тиском, як було з іншими системами озброєння.

"F-16 – останній приклад того, як адміністрація Байдена повільно переміщує життєво важливі системи озброєння для Українів. Список включає ЗРК Patriot, HIMARS, танки Abrams і БМП Bradley — і адміністрація діє лише після значного двопартійного тиску з боку Сенату", – написав сенатор від Аляски у твіттер.

Салліван додав, що минулого літа приймав українських пілотів винищувачів у Капітолії, і написав листа до Пентагону і генералу Міллі, прохаючи їх узгодити надання F-16. За його словами, Пентагон просувався у цьому питанні, але потім президент США в одній із заяв поставив це на паузу, і не пояснив, чому.

Фото: Ben Dietderich Twitter Ден Салліван

"Зверніть увагу на мої слова: як це було протягом усієї цієї війни, тиск Конгресу триватиме, і через два-три місяці F-16 будуть схвалені. Ця зброя була потрібна українцям минулого літа, і, безумовно, потрібна зараз", – наголосив сенатор.

Винищувачі F-16 виробляються США, тож згода Вашингтона потрібна не лише для того, аби американції передали їх Україні, а й для того, аби це зробили інші країни.

30 січня Байден у відповідь на запитання про те, чи дадуть СШа Україні F-16, відповів "ні".