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Нова Зеландія продовжила дію спеціальної візи для українців

Процес подання заяви про зацікавленість або оформлення заявок не зміниться.

Нова Зеландія продовжила дію спеціальної візи для українців
Фото: EPA

Уряд Нової Зеландії розширює строк дії спеціальної візи для громадян України.

Про це повідомляє Devdiscourse.

“Спеціальна українська віза була запланована на 15 березня 2023 року, але враховуючи, що конфлікт триває, Нова Зеландія продовжує дозволяти цей шлях для сімей українців у Новій Зеландії”, - йдеться у повідомленні.

Уряд подовжує вікно для подання заяви про зацікавленість до 15 березня 2024 року, а також продовжує період, дозволений для поїздки до Нової Зеландії з 9 до 12 місяців.

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Уряд також змінює порядок роботи спонсорства для спеціальної візи для громадян України. 

Також Нова Зеландія відмовляється від сплати імміграційних зборів, щоб гарантувати, що ці витрати не будуть перешкодою для людей, які мають на це право.

“Ці зміни дають ясність членам української громади Нової Зеландії, які все ще хочуть привозити сюди членів своїх сімей”, – сказав міністр міграції Майкл Вуд.

Як раніше повідомлялось, Нова Зеландія та Фінляндія підтвердили необхідність подальшої міжнародної підтримки України – до припинення конфлікту на умовах, визначених Києвом.

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