Польща звинуватила Росію в кібератаці

За час повномасштабної війни в Україні кількість кібернападів у Польщі зросла у пʼять разів.

Польща звинуватила Росію у кібератаці на податку онлайн-систему. Відповідальний за цифровізацію урядовець Януш Чешинський повідомив, що ця атака відбулася вчора, пише Polsatnews.pl.

"Ми маємо інформацію, яка робить дуже ймовірним, що саме цей супротивник", – повідомив він.

За словами Чешинського, хакери створили велику кількість штучного трафіку, тож виникло блокування трафіку реального.

Він процитував заяву командувача компоненту сил оборони кіберпростору, який сказав, що "кількість кібератак з початку війни зросла в п'ять разів".

Нагадаємо, за даними СБУ, Росія щоденно вчиняє у середньому по 10 кібератак проти України. Атакують державні сайти, сервіси та інфраструктуру.