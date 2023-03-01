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Польща звинуватила Росію в кібератаці

За час повномасштабної війни в Україні кількість кібернападів у Польщі зросла у пʼять разів. 

Польща звинуватила Росію в кібератаці
Фото: folga.com.ua

Польща звинуватила Росію у кібератаці на податку онлайн-систему. Відповідальний за цифровізацію урядовець Януш Чешинський повідомив, що ця атака відбулася вчора, пише Polsatnews.pl

"Ми маємо інформацію, яка робить дуже ймовірним, що саме цей супротивник", – повідомив він. 

За словами Чешинського, хакери створили велику кількість штучного трафіку, тож виникло блокування трафіку реального. 

Він процитував заяву командувача компоненту сил оборони кіберпростору, який сказав, що "кількість кібератак з початку війни зросла в п'ять разів". 

Нагадаємо, за даними СБУ, Росія щоденно вчиняє у середньому по 10 кібератак проти України. Атакують державні сайти, сервіси та інфраструктуру. 

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