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Партія влади в Угорщині підтримала вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Угорські парламентарі, втім, вимагають більшої поваги до своєї країни.

Партія влади в Угорщині підтримала вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
Фото: nato.int

Партія "Фідес", до якої належить голова уряду Угорщини Віктор Орбан, висловила підтримку розширенню НАТО за рахунок Швеції та Фінляндії.

Про це повідомляє "Європейська правда” з посиланням на заяву фракції партії в парламенті. 

"Ми підтримаємо вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, але цьому має передувати врегулювання суперечок, і саме тому парламентська делегація відвідає ці дві країни наступного тижня", – заявили депутати.

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Вони наголосили, що Швеція та Фінляндія "протягом останніх років незліченну кількість разів ображали і звинувачували нашу країну в неправді", і що "Угорщина заслуговує на більшу повагу!".

Раніше президентка Угорщини Каталін Новак закликала депутатів ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

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