Партія влади в Угорщині підтримала вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Угорські парламентарі, втім, вимагають більшої поваги до своєї країни.

Партія "Фідес", до якої належить голова уряду Угорщини Віктор Орбан, висловила підтримку розширенню НАТО за рахунок Швеції та Фінляндії.

Про це повідомляє "Європейська правда” з посиланням на заяву фракції партії в парламенті.

"Ми підтримаємо вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, але цьому має передувати врегулювання суперечок, і саме тому парламентська делегація відвідає ці дві країни наступного тижня", – заявили депутати.

Вони наголосили, що Швеція та Фінляндія "протягом останніх років незліченну кількість разів ображали і звинувачували нашу країну в неправді", і що "Угорщина заслуговує на більшу повагу!".

Раніше президентка Угорщини Каталін Новак закликала депутатів ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.