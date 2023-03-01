Єврокомісія розробила план різкого збільшення виробництва боєприпасів

25 із 27 країн ЄС та Норвегія вже висловили зацікавленість в участі у проєкті, який триватиме сім років.

Єврокомісія представить країнам-членам ЄС план різкого збільшення виробництва боєприпасів, повідомляє Spiegel.

Він має забезпечити не лише постачання озброєння Україні, а й поповнення запасів країн Європи.

Єврокомісія має представити документ послам держав-членів у четвер, 2 березня. Він складається з трьох частин.

Перша передбачає негайне збільшення постачання в Україну боєприпасів, зокрема 155-мм артилерійських снарядів. Глава євродипломатії Жозеп Боррель невдовзі запропонує додатковий пакет підтримки на суму 1 млрд євро на постачання таких боєприпасів.

Друга - це спільна закупівля 155-мм снарядів Європейським оборонним агентством EDA, аби заповнити прогалини у запасах країн ЄС та забезпечити постачання для України у довгостроковій перспективі.

Третя складова - забезпечення довгострокового збільшення європейських потужностей з виробництва боєприпасів з урахуванням ситуації з безпекою.

Щодо першої частини, то ЄС діятиме за звичною схемою: держави-члени постачають Україні боєприпаси, а кошти отримують із Європейського фонду миру. Його вже тричі збільшували по 500 млн євро, а торік у грудні ухвалили рішення збільшити до 2 млрд євро.

Друга складова плану Єврокомісії зорієнтована на безпекову ситуацію в регіоні. Оскільки час, коли у Європі був гарантований мир, минув, то настала потреба країнам Євросоюзу (особливо після нападу Росії на Україну) врахувати нові виклики та придбати більшу кількість боєприпасів.

І України, і держави-члени блоку мають об'єднати свої потреби, аби дати чіткий сигнал виробникам озброєння про стабільний попит на таку продукцію.

У Єврокомісії висловили сподівання, що спільне замовлення спричинить зниження цін. 25 із 27 країн ЄС та Норвегія вже висловили зацікавленість в участі у проєкті, який триватиме сім років.

Третя частина плану Єврокомісії має вирішити основну проблему - запаси боєприпасів, що швидко зменшуються, в країнах ЄС та недостатня потужність для їх виробництва припасів.

Пропозиції Єврокомісії мають обговорити міністри оборони держав-членів блоку на неофіційній зустрічі у Стокгольмі на початку наступного тижня. А рішення з цього приводу слід очікувати на найближчому саміті глав держав та урядів наприкінці березня.

Нагадаємо, міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликав Євросоюз зосередитися на якнайшвидшому придбанні боєприпасів для України для запуску промислового виробництва, замість того, щоб відправляти наявні запаси.

Тим часом Велика Британія почала “розігрівати” свої виробничі лінії для заміни зброї, надісланої в Україну, і для збільшення виробництва артилерійських снарядів, щоб допомогти Києву.