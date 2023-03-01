У Кременчуцькому районі окупанти вдарили по критичній інфраструктурі

Російські окупанти обстріляли ракетами цивільну та критичну інфраструктуру в Кременчуцькому районі.

Про це у Телеграм написав керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Ворог здійснив ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється", - написав він.

Зазначимо, що ввечері 1 березня у різних регіонах України двічі було оголошено повітряну тривогу.

У Сумській області під час вечірньої повітряної тривоги 1 березня працювали сили протиповітряної оборони.

За період постійних атак на українську інфраструктуру, з 11 вересня ЗСУ збили близько 650 крилатих ракет та приблизно таку ж кількість іранських безпілотників.