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У Кременчуцькому районі окупанти вдарили по критичній інфраструктурі

Інформація щодо жертв уточнюється.

У Кременчуцькому районі окупанти вдарили по критичній інфраструктурі
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Російські окупанти обстріляли ракетами цивільну та критичну інфраструктуру в Кременчуцькому районі.

Про це у Телеграм написав керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Ворог здійснив ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється", - написав він.

Зазначимо, що ввечері 1 березня у різних регіонах України двічі було оголошено повітряну тривогу.

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У Сумській області під час вечірньої повітряної тривоги 1 березня працювали сили протиповітряної оборони. 

За період постійних атак на українську інфраструктуру, з 11 вересня ЗСУ збили близько 650 крилатих ракет та приблизно таку ж кількість іранських безпілотників. 

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