Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Консенсус неможливий. G20 не змогла подолати розбіжності щодо України
Консенсус неможливий. G20 не змогла подолати розбіжності щодо України
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
ГоловнаСвіт

Генпрокурор США відвідав Україну

Поїздка не оголошувалася з міркувань безпеки.

Генпрокурор США відвідав Україну
Меррік Гарланд
Фото: cnn.com

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд незаплановано відвідав Україну.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що поїздка не оголошувалася з міркувань безпеки.

Гарланд приєднався до президента Володимира Зеленського на конференції “Єдині заради справедливості” на запрошення генпрокурора України.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Як зазначив представник Мін'юсту США, генпрокурор “провів кілька зустрічей і підтвердив нашу рішучість притягнути Росію до відповідальності за злочини, скоєні під час її несправедливого та неспровокованого вторгнення проти її суверенного сусіда”.

Як раніше повідомлялось, основна група країн, які розробляють параметри трибуналу проти російських злочинів, нараховує 29 держав. Серед цих держав одна з Латинської Америки.

Наразі домовлено про проведення другого засідання зі створення спецтрибуналу 21-22 березня в Страсбурзі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також