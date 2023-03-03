Генпрокурор США відвідав Україну

Поїздка не оголошувалася з міркувань безпеки.

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд незаплановано відвідав Україну.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що поїздка не оголошувалася з міркувань безпеки.

Гарланд приєднався до президента Володимира Зеленського на конференції “Єдині заради справедливості” на запрошення генпрокурора України.

Як зазначив представник Мін'юсту США, генпрокурор “провів кілька зустрічей і підтвердив нашу рішучість притягнути Росію до відповідальності за злочини, скоєні під час її несправедливого та неспровокованого вторгнення проти її суверенного сусіда”.

Як раніше повідомлялось, основна група країн, які розробляють параметри трибуналу проти російських злочинів, нараховує 29 держав. Серед цих держав одна з Латинської Америки.

Наразі домовлено про проведення другого засідання зі створення спецтрибуналу 21-22 березня в Страсбурзі.