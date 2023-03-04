Байдену видалили злоякісну пухлину

Президенту США Джо Байдену зробили операцію з видалення злоякісної пухлини шкіри.

Про це повідомляє BBC із посиланням на лікаря Білого дому Кевіна О'Коннора.

Усі пошкоджені тканини, виявлені на грудях у Байдена, було видалено 16 лютого в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда у Вашингтоні.

Подальшого лікування Байдену не потрібно, після операції 80-річний президент пройшов медогляд і був визнаний здоровим та "придатним до роботи", йдеться в заяві Білого дому.

Через чотири дні після операції Байден приїхав в Київ, а потім відразу в Варшаву.

У документі, який склав лікар О'Коннор, уточнюється, що виявлений тип раку - базальноклітинна карцинома - зазвичай не викликає метастази.

Базальноклітинна і плоскоклітинна карцинома - дві найпоширеніші форми раку шкіри в США, згідно з даними Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC).

За даними Фонда раку шкіри, базальноклітинну карциному діагностують в 3,6 мільйона американців кожен рік, і це найпоширеніша форма серед усіх видів раку. Хвороба добре піддається лікуванню та завдає мінімальної шкоди, якщо почати лікування на ранній стадії.

Такі пухлини видаляють за допомогою мікрографічної операції (тобто з використанням мікроскопа) за методом, розробленим у 1930-х роках Фредеріком Мосом. Під час операції за методом Моса хірург послідовно видаляє шари шкіри до тих пір, поки не виявить жодних слідів пухлини. Зазвичай пацієнт може відправитися додому в той же день.

У січні стало відомо, що дружині Байдена, першій леді Джилл Байден також видалили три новоутворення на шкірі, причому два з них в результаті дали позитивний результат на базальноклітинну карциному.

У минулому в самого Байдена теж виявляли декілька пухлин шкіри (вони не були меланомами, що є найбільш небезпечною формою раку шкіри).

На думку лікарів, найкращий спосіб запобігти раку шкіри - захищати шкіру від сонця навіть взимку.

Нагадаємо, нещодавно Байден продовжив дію надзвичайної ситуації в США через напад РФ на Україну. Дії РФ проти України становлять загрозу для США.