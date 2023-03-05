В Нагірному Карабасі сталася стрілянина, є жертви

5 березня у зоні вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі сталася стрілянина. Є загиблі та поранені.

Про це повідомило Міністерство оборони Азербайджану.

Азербайджанці зупинили підозрілий транспорт із Вірменії для перевірки, після чого "протилежна сторона відкрила вогонь".

"Надійшла оперативна інформація про здійснення перевезення ґрунтовою дорогою Ханкенді-Халфалі-Турсу військової техніки, боєприпасів та особового складу на територію Азербайджану, де тимчасово знаходиться російський миротворчий контингент. Вранці 5 березня з метою перевірки отриманої інформації підрозділами азербайджанської армії було здійснено спробу зупинити та перевірити автомобілі, які здійснюють незаконні військові перевезення. Протилежна сторона відкрила вогонь, внаслідок перестрілки з обох боків є жертви та поранені", - зазначає азербайджанське оборонне відомство.

Своєю чергою "міністерство внутрішніх справ" невизнаної "Нагірно-Карабахської Республіки" каже про дії азербайджанської диверсійної групи.

Раніше Азербайджан озвучив вимогу вірменам звільнити Лачинський коридор, який поєднує Вірменію і Карабах. Вірменія відмовилася це зробити, оскільки вважає, що вимоги Азербайджану порушують тристоронню угоду, яка зупинила Карабаську війну 2020 року.