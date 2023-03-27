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Росіяни обстріляли шість громад Сумщини

Внаслідок обстрілу поранена жінка у Білопільській громаді.

Росіяни обстріляли шість громад Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Протягом 27 березня росіяни обстріляли території Есманської, Білопільської, Краснопільської, Шалигинської, Великописарівської та Середино-Будської громад Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Білопільська громада: росіяни по території громади били з мінометів – 31 прильот, гранатометів 10 пострілів тощо. Внаслідок одного з обстрілів поранена цивільна особа (жінка), яка прямувала в транспортному засобі з м. Білопілля до с. Рижівка. Постраждалу доставлено до лікарні”, - йдеться у повідомленні.

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Шалигинську громаду росіяни обстріляли з артилерії, зафіксовано 13 прильотів. Обстрілом пошкоджено приватний житловий будинок. 

Есманську громаду тричі обстріляли з мінометів, зафіксовано 27 прильотів.

По Краснопільській громаді били з протитанкового ракетного комплексу – 7 пострілів , мінометів –16 прильотів та артилерії – 20 прильотів.

Крім того, Середино-Будську громаду обстріляли з артилерії, зафіксовано 9 прильотів, а Великописарівську громаду - з мінометів - 4 прильоти.

Нагадаємо, сьогодні приблизно о 10:30 російські військові обстріляли ракетами С300 Слов’янськ Донецької області. Станом на 16:00 було відомо про двох загиблих і 36 поранених.

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