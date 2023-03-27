Генпрокуратура РФ внесла організацію Крим SOS в реєстр “небажаних”

Російська генпрокуратура внесла організацію Крим SOS в реєстр “небажаних”.

Про це повідомила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

Вона уточнила, що за твердженням окупантів Крим SOS активно бере участь у “інформаційній кампанії, спрямованій на дискредитацію ЗС РФ” та має за ціль деокупацію та реінтеграцію Кримського півострова.

Також генпрокуратура РФ вважає, що Крим SOS прагне “зруйнувати територіальну цілісність Російської Федерації”.

“Дійсно, мета Крим SOS завжди була не просто про захист прав людини, а деокупацію Криму та роботу з наслідками війни”, - наголосила Таміла Ташева.

Постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим привітала організацію із визнанням, і зазначила, що воно мотивує працювати далі.

Нагадаємо, раніше Таміла Ташева зазначила, що Крим є ключем до закінчення війни Росії проти України.