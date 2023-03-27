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Генпрокуратура РФ внесла організацію Крим SOS в реєстр “небажаних”

Таміла Ташева привітала організацію із визнанням.

Генпрокуратура РФ внесла організацію Крим SOS в реєстр “небажаних”
Фото: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим

Російська генпрокуратура внесла організацію Крим SOS в реєстр “небажаних”.

Про це повідомила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева

Вона уточнила, що за твердженням окупантів Крим SOS активно бере участь у “інформаційній кампанії, спрямованій на дискредитацію ЗС РФ” та має за ціль деокупацію та реінтеграцію Кримського півострова.

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Також генпрокуратура РФ вважає, що Крим SOS прагне “зруйнувати територіальну цілісність Російської Федерації”.

“Дійсно, мета Крим SOS завжди була не просто про захист прав людини, а деокупацію Криму та роботу з наслідками війни”, - наголосила Таміла Ташева.

Постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим привітала організацію із визнанням, і зазначила, що воно мотивує працювати далі.

Нагадаємо, раніше Таміла Ташева зазначила, що Крим є ключем до закінчення війни Росії проти України.

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