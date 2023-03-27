Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Сьогодні ввечері між Місяцем та Землею пролетить астероїд, здатний знищити місто
Сьогодні ввечері між Місяцем та Землею пролетить астероїд, здатний знищити місто
Пентагон прокоментував заяву Путіна про ядерну зброю у Білорусі
Пентагон прокоментував заяву Путіна про ядерну зброю у Білорусі
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
Типи колоніалізму та український колоніальний досвід
Типи колоніалізму та український колоніальний досвід
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
Т-54. Росія починає захлинатися
Т-54. Росія починає захлинатися
“Укрзалізниця” повідомила про зміну правил перевезення пасажирів та багажу
“Укрзалізниця” повідомила про зміну правил перевезення пасажирів та багажу
ГоловнаСуспільствоЖиття

28 березня в Україні погіршиться погода

У Києві та області вночі дощ із переходом у мокрий сніг, вдень сильний мокрий сніг.

28 березня в Україні погіршиться погода

У вівторок, 28 березня, в Україні очікується погіршення погоди – дощ, мокрий сніг, місцями ожеледиця. 

Про це повідомив Укргідрометцентр

Зазначається, що у більшості західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця. 

Пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с.

У Києві та області вночі дощ із переходом у мокрий сніг, вдень сильний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. 

Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки. 

29-30 березня очікується ослаблення опадів (переважно, у вигляді снігу) та вітру. На дорогах, окрім півдня, місцями ожеледиця. Зниження температури вночі до 0-7° морозу, вдень до 0-7° тепла (30 березня на заході та Одеській області 6-11° тепла).

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також