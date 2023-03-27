28 березня в Україні погіршиться погода

У Києві та області вночі дощ із переходом у мокрий сніг, вдень сильний мокрий сніг.

У вівторок, 28 березня, в Україні очікується погіршення погоди – дощ, мокрий сніг, місцями ожеледиця.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Зазначається, що у більшості західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

Пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с.

У Києві та області вночі дощ із переходом у мокрий сніг, вдень сильний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

29-30 березня очікується ослаблення опадів (переважно, у вигляді снігу) та вітру. На дорогах, окрім півдня, місцями ожеледиця. Зниження температури вночі до 0-7° морозу, вдень до 0-7° тепла (30 березня на заході та Одеській області 6-11° тепла).