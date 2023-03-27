Російські окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками

Одного чоловіка з пораненнями шпиталізували.

Сьогодні, 27 березня, російські окупаційні війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Окупанти атакували Нікопольський район, а саме – Нікополь та Марганецьку громаду”, - повідомив Лукашук.

Внаслідок атаки окупантів постраждав чоловік 1972 року народження, котрого прийшлось відправити до лікарні. Також обстрілами було пошкоджено заклад освіти, приватну оселю, дві автівки.

Наслідки обстрілів продовжують уточнювати.

Нагадаємо, сьогодні приблизно о 10:30 російські військові обстріляли ракетами С300 Слов’янськ Донецької області. Станом на 16:00 було відомо про двох загиблих і 36 поранених.