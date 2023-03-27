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Російські окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками

Одного чоловіка з пораненнями шпиталізували.

Сьогодні, 27 березня, російські окупаційні війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Окупанти атакували Нікопольський район, а саме – Нікополь та Марганецьку громаду”, - повідомив Лукашук.

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Внаслідок атаки окупантів постраждав чоловік 1972 року народження, котрого прийшлось відправити до лікарні. Також обстрілами було пошкоджено заклад освіти, приватну оселю, дві автівки. 

Наслідки обстрілів продовжують уточнювати. 

Нагадаємо, сьогодні приблизно о 10:30 російські військові обстріляли ракетами С300 Слов’янськ Донецької області. Станом на 16:00 було відомо про двох загиблих і 36 поранених.

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