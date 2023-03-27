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У Києві зафіксували температурні рекорди з 24 по 26 березня

У березні вже зафіксували шість температурних рекордів, тоді як у лютому не було жодного.

У Києві зафіксували температурні рекорди з 24 по 26 березня

У Києві з 24 по 26 березня зафіксували температурні рекорди.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 24 березня середньодобова температура повітря у столиці повторила рекордне значення - +14,4°С 1913 року. 

"Кліматична норма перевищена на 11,0°С і відповідає погоді кінця квітня. Ніч на 24 березня виявилась найтеплішою за період спостережень, стовпчик термометра не опустився нижче +11,1°С, що на 2,3°С вище попереднього рекордного значення 1913 року. Після опівдня у п’ятницю максимальна температура повітря досягла +20,0°С, що на 0,7°С перевищило попередній рекорд все того ж 1913 року", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

25 березня середньодобова температура повітря у Києві становила +14,3°С. Це на 0,3°С вище від попереднього рекорду 1921 року. Ніч на 25 березня виявилась найтеплішою з 1881 року - стовпчик термометра не опустився нижче +12,3°С, що на 4,8°С перевищило рекордне значення 1937 року.

Також виявилась рекордно теплою ніч на 26 березня. Стовпчик термометра не опустився нижче +8,3°С, що на 0,2°С перевищило рекордне значення 1990 року.

За даними Гідрометцентру, в березні вже зафіксували шість температурних рекордів, тоді як у лютому не було жодного.

Нагадаємо, в січні у Києві був черговий температурний рекорд – уперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря становила +7,3°С.

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