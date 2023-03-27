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Ірина Венедіктова закликала Швейцарію дозволити реекспорт зброї в Україну

Передача Україні зброї - питання виживання народу та держави.

Ірина Венедіктова закликала Швейцарію дозволити реекспорт зброї в Україну
Ірина Венедіктова
Фото: Пресслужба ГПУ

Посол України у Швейцарії Ірина Венедіктова вважає, що нейтралітет Швейцарії і реекспорт зброї її виробництва в Україну слід розглядати окремо.

Про це повідомляє Reuters.

“Я поважаю нейтралітет Швейцарії, оскільки він є опорою швейцарської держави. Але я кожного дня наголошую, що нейтралітет і реекспорт - це два абсолютно різні терміни”, - сказала вона. 

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Венедіктова наголосила, що Україна не просить дати швейцарську зброю напряму. 

“Ми просто просимо не блокувати (реекспорт)... не сприяти цьому злочину агресії”, – сказала посол України.

Ірина Венедіктова зазначила, що весь світ спостерігає за ситуацією, і очікує від Швейцарії чесної позиції.

“Нам потрібна ця зброя та боєприпаси якомога швидше. Це питання виживання нашого народу, нашої нації, нашої держави”,- підкреслила пані посол.

Як раніше стало відомо, Швейцарія остаточно відмовилася від реекспорту боєприпасів в Україну і утилізує справне зенітне озброєння, яке могло б допомогти Україні протистояти російській агресії. А пізніше президент Швейцарії Ален Берсе підтримав суперечливу заборону на передачу швейцарської зброї в Україну.

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