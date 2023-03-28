Після підриву автівки окупант знаходиться в лікарні № 2.

Вчора, 27 березня, в Маріуполі підірвали автомобіль начальника “поліції” Михайла Москвіна, який відповідальний за роботу фільтраційних таборів в окупованому місті.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

“Цей злодій відповідальний за створення та функціонування фільтраційних таборів навколо Маріуполя. За його наказами тисячі мирних маріупольців опинилися за гратами. Але покарання знайде кожного ворога. Зараз Москвін у лікарні у тяжкому стані”, - заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Він зауважив, що яким би не був прогноз лікарів, але його доля вже вирішена.

Нагадаємо, у середині березня в тимчасово окупованому Мелітополі невідомі підірвали автомобіль колаборанта Івана Ткача. Він помер у лікарні.