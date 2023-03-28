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​У західних областях застосували аварійні відключення світла через негоду

У західних областях застосували аварійні відключення світла через негоду

​У західних областях застосували аварійні відключення світла через негоду
Ілюстративне фото
Фото: ДТЕК

У західних областях відбуваються аварійні відключення електроенергії через негоду і сильний вітер.

Про це повідомив у Telegram міністр енергетики Герман Галущенко.

"У західних областях України через погіршення погодних умов і сильний вітер є пошкодження електромереж і, як наслідок, аварійні відключення споживачів. Ремонтні бригади вже працюють і поступово відновлюватимуть електропостачання", - написав він.

Також можливі обмеження електропостачання в Житомирській області через ремонт мережевої інфраструктури.

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Крім того, тривають відновлювальні роботи в прифронтових районах Донецької, Херсонської та Харківської областей, які постраждали під час російських обстрілів.

Водночас, сама генерація має у своєму розпорядженні необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів в електроенергії у всій країні, зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, що енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності.

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