​У західних областях застосували аварійні відключення світла через негоду

У західних областях відбуваються аварійні відключення електроенергії через негоду і сильний вітер.
Про це повідомив у Telegram міністр енергетики Герман Галущенко.
"У західних областях України через погіршення погодних умов і сильний вітер є пошкодження електромереж і, як наслідок, аварійні відключення споживачів. Ремонтні бригади вже працюють і поступово відновлюватимуть електропостачання", - написав він.
Також можливі обмеження електропостачання в Житомирській області через ремонт мережевої інфраструктури.
Крім того, тривають відновлювальні роботи в прифронтових районах Донецької, Херсонської та Харківської областей, які постраждали під час російських обстрілів.
Водночас, сама генерація має у своєму розпорядженні необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів в електроенергії у всій країні, зазначили в міністерстві.
Нагадаємо, що енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності.