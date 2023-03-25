Уночі російські винищувачі Су-35 випустили 10 авіабомб по території Сумщини, загинули двоє людей, десятеро поранені (оновлено)
Уночі російські винищувачі Су-35 випустили 10 авіабомб по території Сумщини, загинули двоє людей, десятеро поранені (оновлено)
Як живе вільний Херсон під російськими обстрілами
Як живе вільний Херсон під російськими обстрілами
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Прикордонники затримали на в'їзді до Києва архієрея УПЦ МП з тісними російськими зв'язками
Росіяни атакували Кривий Ріг “шахедами”, є влучання (оновлено)
Росіяни атакували Кривий Ріг “шахедами”, є влучання (оновлено)
США завдали авіаударів по Сирії після смертоносної атаки дрона
США завдали авіаударів по Сирії після смертоносної атаки дрона
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Крила Східної Європи
Крила Східної Європи
Поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим
Поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим
ГоловнаЕкономікаДержава

Компанія “Укренерго” закликала не долучатися до акції “Година Землі”

Масове одночасне вимкнення світла може дуже нашкодити енергосистемі.

Компанія “Укренерго” закликала не долучатися до акції “Година Землі”
Фото: НЕК “Укренерго”

Національна енергетична компанія “Укренерго” закликала громадян країни не долучатися до акції “Година Землі”. 

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

“Друзі, будь ласка, не ведіться на заклики долучитися до “Години Землі” і в певний час масово вимкнути світло – це не сприяє економії електроенергії, не допомагає Землі, зате може дуже нашкодити енергосистемі!” - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що, на щастя, українці і в попередні роки не дуже підтримували цю ініціативу, яка насправді шкідлива. Єдине, до чого вона призводить, - це до додаткової роботи диспетчерам. 

Кількість виробленої електроенергії в кожен момент часу має відповідати кількості спожитої - це закон фізики. Одночасне вимкнення світла - це короткочасне зниження споживання. Якщо цю акцію підтримає багато людей,  особливо у великих обласних центрах, це може призвести до профіциту потужності в окремих регіонах. 

Для забезпечення балансу енергосистеми диспетчер буде змушений різко знижувати потужність маневрової генерації - іншими словами, відключати працюючі енергоблоки. Це погано навіть в мирний час, а зараз українські електростанції, як і мережі, зазнали значних пошкоджень від ударів Росії. Різке виключення, а потім включення  - коли “Година Землі” завершиться - це зайве навантаження, яке не на користь надійності енергосистеми. 

У компанії зауважили, що найкращим внеском кожного буде щоденне ощадливе використання електроенергії у пікові ранкові та вечірні години, щоб зменшити нерівномірність споживання електроенергії впродовж доби. Не вмикайте одночасно багато потужних приладів і переносьте споживання потужної побутової техніки на нічні години. 

Зазначимо, акція “Година Землі” проходить щорічно в останню суботу березня. У 2023 році вона відбудеться сьогодні, 25 березня. У цей день на одну годину - з 20:30 до 21: 30 за місцевим часом - людей на планеті закликають гасити світло і електричні прилади.

Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський закликав українців активніше міняти звичайні лампи на LED-лампи. Станом на середину березня громадяни отримали вже 12 мільйонів LED-ламп.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також