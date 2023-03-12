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Зеленський закликав українців активніше міняти звичайні лампи на LED-лампи

Загалом громадяни отримали вже 12 мільйонів LED-ламп.

Зеленський закликав українців активніше міняти звичайні лампи на LED-лампи
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський подякував енергетикам за відновлювальні роботи після російських ракетних ударів і закликав населення активно долучатися до програми обміну звичайних ламп на LED-лампи.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Хочу окремо подякувати за цей тиждень нашим енергетикам, усім працівникам ремонтних бригад, місцевій і центральній владі, яких залучали до ліквідації наслідків російського терористичного удару в четвер", - сказав Зеленський.

За його словами, на сьогодні вдалося відновити технічні можливості постачання електрики.

"Харків - зі світлом. Житомирщина - зі світлом. Усі міста і громади, де були проблеми з енергопостачанням, знову заживлені", - зазначив президент.

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"Я дякую кожному і кожній, хто працював для цього! До речі, активно виконується і наша програма обміну старих ламп на нові LED-лампи. Загалом українці отримали вже 12 мільйонів LED-ламп. І якщо говорити про енергозбереження, то цей обсяг дає змогу зберегти до 600 мегават енергії. Орієнтовно це як, наприклад, більше половини генерації найпотужнішого блоку АЕС", - додав він.

Нагадаємо, що з 16 січня в режимі бета-тестування почала працювати програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи.

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