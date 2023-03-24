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Енергосистема України працює з резервом потужності, – Міненерго

На Житомирщині можливі відключення світла через ремонтні роботи.

Енергосистема України працює з резервом потужності, – Міненерго
Фото: ДТЕК

Станом на ранок 24 березня енергосистема України продовжує працювати із резервом потужності, однак на Житомирській області можливі обмеження електропостачання.

Про це повідомляє у Telegram Міністерство енергетики.

“У п‘ятницю 24 березня генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. Генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні”, – йдеться у повідомленні.

На Житомирщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

“Після нічної атаки дронами відновили електропостачання понад 2 тис. абонентів у Дніпропетровській області. Також заживили близько 5,5 тис. споживачів у Донецькій області”, – зазначили у Міненерго.

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Нагадаємо, енергетики Миколаївської області отримали від міжнародних партнерів більше 680 тонн обладнання і матеріалів для проведення ремонтних та відновлювальних робіт.

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