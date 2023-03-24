Енергосистема України працює з резервом потужності, – Міненерго

На Житомирщині можливі відключення світла через ремонтні роботи.

Станом на ранок 24 березня енергосистема України продовжує працювати із резервом потужності, однак на Житомирській області можливі обмеження електропостачання.

Про це повідомляє у Telegram Міністерство енергетики.

“У п‘ятницю 24 березня генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. Генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні”, – йдеться у повідомленні.

На Житомирщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

“Після нічної атаки дронами відновили електропостачання понад 2 тис. абонентів у Дніпропетровській області. Також заживили близько 5,5 тис. споживачів у Донецькій області”, – зазначили у Міненерго.

Нагадаємо, енергетики Миколаївської області отримали від міжнародних партнерів більше 680 тонн обладнання і матеріалів для проведення ремонтних та відновлювальних робіт.