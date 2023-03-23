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На Чернігівщині БЕБ викрило масштабне виробництво контрафактного пального

Детективи вилучили понад 700 000 літрів пального вартістю близько 12 млн грн.

На Чернігівщині БЕБ викрило масштабне виробництво контрафактного пального
Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки України заявили, що викрили схему незаконного виготовлення та збуту дизельного палива та бензину. Бюро провело низку обшуків за адресам здійснення виробничої діяльності та за адресами підприємств, які безпосередньо купували незаконно виготовлену продукцію, і вилучело понад 700 000 літрів пального вартістю близько 12 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Співробітники БЕБ встановили, що особи одного із товариств налагодили переробку нафти та виробництво низькоякісного пального шляхом додавання різних розчинників. У подальшому незаконно виготовлена продукція під виглядом «Газового конденсату», який не підлягає акцизному податку, реалізовувалась різним підприємствам за готівку, які в свою чергу продавали підакцизну продукцію через мережу незаконних АЗС.

Такі дії службових осіб товариства у період 2022-2023 рр. спричинили значні збитки державному бюджету України. Згадане товариство завдяки незаконній діяльності ухилилося від сплати акцизного податку в розмірі понад 12 млн грн.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії, встановлюється повне коло осіб причетних до схеми.

Нагадаємо, нещодавно в Україні арештували майно заводу підсанкційного російського олігарха Шелкова. Службових осіб ТОВ "ВСМПО Титан України",викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. 

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