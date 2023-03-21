Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив в ДТП із загиблим
Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив в ДТП із загиблим
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Заклики Китаю до припинення вогню залишать російські війська на суверенній території України, - Білий дім
Заклики Китаю до припинення вогню залишать російські війська на суверенній території України, - Білий дім
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових
У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових
​Як повернути Приазов’я. Погляд з європейського окопу
​Як повернути Приазов’я. Погляд з європейського окопу
"Більшість військових хочуть відкрити бізнес, бо розуміють, що в них немає виходу". Розмова з Українським ветеранським фондом
"Більшість військових хочуть відкрити бізнес, бо розуміють, що в них немає виходу". Розмова з Українським ветеранським фондом
Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”, – ГУР (оновлено)
Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”, – ГУР (оновлено)
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
ГоловнаЕкономікаДержава

Кабмін змінив порядок проведення аукціонів із продажу спецдозволів на користування надрами

Для участі в аукціоні вдвічі збільшили розмір внесків.

Кабмін змінив порядок проведення аукціонів із продажу спецдозволів на користування надрами
Фото: kmu.gov.ua

Кабмін вніс зміни до Порядку проведення аукціонів із продажу спецдозволів на користування надрами. 

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

За його словами, вдвічі збільшать розмір гарантованих внесків для участі у відкритих торгах. 

"Це підвищить ефективність аукціонів та зацікавленість реальних інвесторів брати в них участь", - вважає прем'єр.

Нагадаємо, торік ввели в промислову експлуатацію Електронний кабінет надрокористувача. За допомогою сервісу можна подати заяви та пакети документів для отримання чи переоформлення спеціальних дозволів.

Раніше Президент Зеленський ввів у дію ухвалене РНБО рішення щодо надрокористування

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також