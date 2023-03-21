Кабмін змінив порядок проведення аукціонів із продажу спецдозволів на користування надрами

Кабмін вніс зміни до Порядку проведення аукціонів із продажу спецдозволів на користування надрами.
Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, вдвічі збільшать розмір гарантованих внесків для участі у відкритих торгах.
"Це підвищить ефективність аукціонів та зацікавленість реальних інвесторів брати в них участь", - вважає прем'єр.
Нагадаємо, торік ввели в промислову експлуатацію Електронний кабінет надрокористувача. За допомогою сервісу можна подати заяви та пакети документів для отримання чи переоформлення спеціальних дозволів.
Раніше Президент Зеленський ввів у дію ухвалене РНБО рішення щодо надрокористування