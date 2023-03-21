Кабмін змінив порядок проведення аукціонів із продажу спецдозволів на користування надрами

Для участі в аукціоні вдвічі збільшили розмір внесків.

Кабмін вніс зміни до Порядку проведення аукціонів із продажу спецдозволів на користування надрами.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, вдвічі збільшать розмір гарантованих внесків для участі у відкритих торгах.

"Це підвищить ефективність аукціонів та зацікавленість реальних інвесторів брати в них участь", - вважає прем'єр.

Нагадаємо, торік ввели в промислову експлуатацію Електронний кабінет надрокористувача. За допомогою сервісу можна подати заяви та пакети документів для отримання чи переоформлення спеціальних дозволів.

Раніше Президент Зеленський ввів у дію ухвалене РНБО рішення щодо надрокористування