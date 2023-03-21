У двох закладах Мінсоцполітики запровадять експериментальну модель фінансування

Уряд хоче запровадити у двох закладах Міністерства соціальної політики експериментальну модель фінансування.

Про це на засіданні Кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У межах реформи соціального сектору також маємо сьогодні на порядку денному пілотний проект про перехід деяких соцзакладів на фінансування за моделлю того, як працює система медичних гарантій. Зараз у нас на медичні заклади виділяється не фіксована сума, а йдуть виплати за кількість послуг, які були надані пацієнтам. У межах пілотного проекту плануємо запровадити схожу модель для соціальних послуг у двох закладах Мінсоцполітики", - розповів прем'єр.

За його словами, така модель сприяє підвищенню якості послуг та ефективності використання бюджетних коштів.

Нагадаємо, раніше на платформі єДопомога встановили “Лічильник допомог”. Тепер у заявці відображається, скільки разів людина отримувала допомогу.

Міністерство соціальної політики запропонувало допомогу в протезуванні військовослужбовців, які втратили кінцівки під час бойових дій.