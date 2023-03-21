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У двох закладах Мінсоцполітики запровадять експериментальну модель фінансування

Виплати отримуватимуть за кількість послуг, які надали клієнтам.

У двох закладах Мінсоцполітики запровадять експериментальну модель фінансування
Фото: kmu.gov.ua

Уряд хоче запровадити у двох закладах Міністерства соціальної політики експериментальну модель фінансування.

Про це на засіданні Кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"У межах реформи соціального сектору також маємо сьогодні на порядку денному пілотний проект про перехід деяких соцзакладів на фінансування за моделлю того, як працює система медичних гарантій. Зараз у нас на медичні заклади виділяється не фіксована сума, а йдуть виплати за кількість послуг, які були надані пацієнтам. У межах пілотного проекту плануємо запровадити схожу модель для соціальних послуг у двох закладах Мінсоцполітики", - розповів прем'єр.

За його словами, така модель сприяє підвищенню якості послуг та ефективності використання бюджетних коштів. 

Нагадаємо, раніше на платформі єДопомога встановили “Лічильник допомог”. Тепер у заявці відображається, скільки разів людина отримувала допомогу.

Міністерство соціальної політики запропонувало допомогу в протезуванні військовослужбовців, які втратили кінцівки під час бойових дій.

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