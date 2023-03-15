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"Кракен" витісняє інші штами коронавірусу, - Кузін

Він стає головним в усіх випадках ковід, які реєструються в Україні.

"Кракен" витісняє інші штами коронавірусу, - Кузін
Фото: EPA/UPG

Штам Omicron XBB 1.5, відомий під назвою "Кракен", поступово витісняє інші штами COVID-19 на території України.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Укрінформ.

"Поки статистика щодо 6 областей залишається незмінною, але ми бачимо впродовж останніх 2-3 тижнів, що зростає частка виділення штаму "Кракен" з усього пулу досліджень зразків, які є. Якщо раніше ми його виділяли в кожному 10-му або 20-му випадку, то зараз майже всі зразки, які надходять переважно із Західної України, це все вже штам "Кракен". Він поступово витісняє інші штами і стає головним в усіх випадках ковід, які реєструються в Україні", - сказав Кузін.

Також він прокоментував інформацію Центру громадського здоров'я про те, що в стічних водах на Дніпропетровщині був виділений ще один підтип Омікрону - Omicron XBB 1.9.

"Це говорить про ще один підтип, який циркулює серед населення. Допоки це була поодинока знахідка, ми не бачимо, що він витісняє інші підтипи та інші штами. Не бачимо, за даними міжнародних джерел, якихось суттєвих показників, що це більш небезпечний штам. Але ми моніторимо ситуацію, щоб бачити, які штами превалюють на тій чи іншій території", - сказав Кузін.

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Нагадаємо, що за минулий тиждень у Київській області зареєстрували 840 підтверджених випадків захворювання на коронавірус – на 114 випадків більше, ніж у період із 27 лютого до 5 березня.

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