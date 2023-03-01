Штам коронавірусу "Кракен" виявили в шести областях України

Цей штам виявили ще у Львівській та Черкаській областях.

Референс-лабораторія підтвердила циркуляцію варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу відомого також під назвою "Кракен", уже в шести областях України.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

Цей штам коронавірусу виявили ще у Львівській та Черкаській областях. Відтак вже шість областей мають підтверджений варіант нового штаму: Сумська, де був перший пацієнт, Закарпатська, Тернопільська, Одеська, Черкаська та Львівська області.

В Центрі громадського здоров'я нагадують, що попри те, що штам Omicron переноситься легше, він має здатність передаватися швидше. Аби захистити себе та своїх близьких потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення.

Нагадаємо, що директор ФБР Крістофер Рей заявив, що Covid-19, "швидше за все", виник у лабораторії, контрольованій владою Китаю.

Тим часом на Київщині зростає кількість випадків захворювання на коронавірус.