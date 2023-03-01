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Штам коронавірусу "Кракен" виявили в шести областях України

Цей штам виявили ще у Львівській та Черкаській областях.

Штам коронавірусу "Кракен" виявили в шести областях України
Фото: ЕРА/UPG

Референс-лабораторія підтвердила циркуляцію варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу відомого також під назвою "Кракен", уже в шести областях України.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

Цей штам коронавірусу виявили ще у Львівській та Черкаській областях. Відтак вже шість областей мають підтверджений варіант нового штаму: Сумська, де був перший пацієнт, Закарпатська, Тернопільська, Одеська, Черкаська та Львівська області.

В Центрі громадського здоров'я нагадують, що попри те, що штам Omicron переноситься легше, він має здатність передаватися швидше. Аби захистити себе та своїх близьких потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення.

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Нагадаємо, що директор ФБР Крістофер Рей заявив, що Covid-19, "швидше за все", виник у лабораторії, контрольованій владою Китаю.

Тим часом на Київщині зростає кількість випадків захворювання на коронавірус. 

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