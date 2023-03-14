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На Київщині зареєстрували за тиждень 840 випадків COVID-19

Щеплення може полегшити перебіг хвороби.

На Київщині зареєстрували за тиждень 840 випадків COVID-19
Фото: EPA/UPG

За минулий тиждень у Київській області зареєстрували 840 підтверджених випадків захворювання на коронавірус – на 114 випадків більше, ніж у період із 27 лютого до 5 березня.

Про це повідомляє у Telegram Київська обласна військова адміністрація.

Згідно з повідомленням, станом на 13 березня до лікарень області госпіталізували 234 хворих. Із них 197 – із підтвердженим діагнозом коронавірус, 37 – із підозрою на COVID-19.

“Щеплення може полегшити перебіг хвороби та захистити від ризиків госпіталізації. Так, за даними Департаменту охорони здоров’я КОВА, протягом останнього тижня вакцинувалися 1134 особи”, – зазначили в Київській ОВА.

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Найбільше щепилися першою бустерною дозою – 551 вакцинація. Другу бустерну дозу отримали 235 осіб, першу дозу вакцини – 164, другу дозу – 184. Наразі в Київській області працює 24 центри масової вакцинації та 182 пункти щеплень, а також 19 мобільних бригад.

Нагадаємо, у "Дії" тепер можна згенерувати іноземний COVID-сертифікат. 

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