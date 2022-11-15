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Електронний кабінет надрокористувача введено в промислову експлуатацію

За допомогою сервісу можна подати заяви та пакети документів для отримання чи переоформлення спеціальних дозволів.

Електронний кабінет надрокористувача введено в промислову експлуатацію
Фото: ukrinform.ua

Електронний кабінет надрокористувача введено в промислову експлуатацію. 

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Він доступний на єдиній національній платформі ЕкоСистема

За допомогою сервісу можна подати заяви та пакети документів для отримання чи переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, продовження строку їх дії, внесення змін або розширення меж. 

А також – отримати пропозиції від Міндовкілля щодо можливості надрокористування та погодження від органів місцевого самоврядування. 

Електронний кабінет дозволить пришвидшити процес опрацювання поданих заяв та зменшити кількість повернень документів через допущені технічні помилки.

Також функціонал е-кабінету передбачає використання ГІС-системи, за допомогою якої онлайн можна буде перевірити контур кожної заяви на наявність перетинів з дійсними спеціальними дозволами, іншими заявами, об’єктами природно-заповідного фонду, Державного земельного кадастру України та водними об’єктами. Це теж сприятиме зменшенню кількості повернень документів через наявність перетинів та забезпечить інформацією про земельні ділянки, що потрапляють у межі контуру заяви. 

Повний функціонал буде доступний після завершення воєнного стану в Україні, адже наразі обмежено доступ до певної інформації з міркувань національної безпеки. 

Крім того, наразі триває робота над переведенням в онлайн послуг з подання заяв та документів для проведення державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних з геологічним вивченням надр (форма 3-ГР) та щорічної звітності про баланс запасів корисних копалин (форми 5-ГР, 6-ГР, 7-ГР). 

Вони також незабаром стануть доступними у Електронному кабінеті надрокористувача на ЕкоСистемі.

Нагадаємо, у березні президент України Володимир Зеленський підписав указ №122/202,яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року "Щодо стану справ у сфері надрокористування".

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