​Росія обстріляла Харків і область. Знеструмлення може зберегтися до ранку (оновлення)

Російські окупанти завдали ударів по Харкову та області. Електропостачання фактично відсутнє, і така ситуація може зберегтися до ранку.

Про це йдеться в повідомлені керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Оновлення 19:39. Синєгубов повідомив, що по обласному центру було два ракетних удари типу С300, по Чугуївському району – чотири. Енергетики встановлюють масштаби пошкоджень та працюють над відновленням мереж. У посиленому режимі працюють аварійні служби, адже є випадки зупинки ліфтів, де перебували люди.

"У населених пунктах області енергопостачання фактично відсутнє. Відповідно, є перебої з водо- та теплопостачаням. Складно робити прогнози, але найбільш імовірно, що людям доведеться залишатися без світла, як мінімум, до ранку. Але працюємо, щоб якнайшвидше подати електрику", – наголосив він.

Він закликав жителів під час сигналів повітряної тривоги перебувати в укриттях, є інформація про повторні удари.

Оновлення 16.21. Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що "прильоти" були в об'єкт критичної інфраструктури.

"Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро. Енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова", – повідомив Терехов.

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги було зафіксовано вибухи. Ракети влучили в житлові будинки.

ППО спрацювала в області, а також на Вінниччині та Житомирщині. Ракети росіян зафіксували над Черкаською та полтавською областями.