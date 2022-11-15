Сьогоднішній обстріл енергообʼєктів є наймасовішим за всю війну

Ця атака може мати вплив не лише на українську енергетику, а й на мережу сусідніх країн.

Сьогоднішній російський обстріл енергетичних обʼєктів є найбільш масовим за всю війну. Ця атака може мати вплив на енергосистему не лише України, а й її сусідів.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив у фейсбук. Він зазначив, що влучання відбувалися по всій українській енергосистемі: як по об‘єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії.

"Запроваджені аварійні відключення. Після поразок на військовій і міжнародній аренах ворог здійснює чергову спробу терористичного реваншу і намагається нанести максимальної шкоди нашій енергосистемі напередодні зими. Прошу всіх поставитись з розумінням до критичної ситуації з енергопостачанням, зберігати спокій і довіряти енергетикам і ЗСУ", – написав він.

Нагадаємо, що серед областей, по яких сьогодні вдарила Росія, – Львівська, Хмельницька, Рівненська, Київська, Одеська. У Києві є влучання в житлові будинки. У Тернопільській області без електропостачання залишились близько 90%.