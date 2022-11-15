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Заклади освіти Київщини до кінця тижня працюватимуть у дистанційному режимі , - ОВА

Таке рішення було прийнято з огляду на безпекову ситуацію.

Заклади освіти Київщини до кінця тижня працюватимуть у дистанційному режимі , - ОВА
Фото: Дніпропетровська ОДА

Від завтра, 16 листопада, і до кінця тижня, заклади освіти Київської області працюватимуть у дистанційному режимі.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА. 

Відповідне рішення було прийнято з огляду на безпекову ситуацію у зв’язку з масованими ракетними атаками, що відбулися сьогодні, 15 листопада.  

“У разі інших змін у навчальному процесі будемо інформувати додатково”, - повідомили в ОВА.  

Жителів Київської  області закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки.  

Як раніше повідомлялось, у Київській області ракета російських окупантів потрапила в будинок мирних жителів.

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, росіянами було випущено по Україні понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область), а також близько 20 ракет "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря та 10 дронів-камікадзе. За попередніми даними, ППО знищила 73 крилаті ракети ворога та всі 10 дронів-камікадзе

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