Заклади освіти Київщини до кінця тижня працюватимуть у дистанційному режимі , - ОВА

Таке рішення було прийнято з огляду на безпекову ситуацію.

Від завтра, 16 листопада, і до кінця тижня, заклади освіти Київської області працюватимуть у дистанційному режимі.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

Відповідне рішення було прийнято з огляду на безпекову ситуацію у зв’язку з масованими ракетними атаками, що відбулися сьогодні, 15 листопада.

“У разі інших змін у навчальному процесі будемо інформувати додатково”, - повідомили в ОВА.

Жителів Київської області закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки.

Як раніше повідомлялось, у Київській області ракета російських окупантів потрапила в будинок мирних жителів.

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, росіянами було випущено по Україні понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область), а також близько 20 ракет "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря та 10 дронів-камікадзе. За попередніми даними, ППО знищила 73 крилаті ракети ворога та всі 10 дронів-камікадзе.