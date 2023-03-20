Шосте судно завантажують зерном у межах програми Grain From Ukraine

Цього разу зерно відправляється до Африки.

Ввечері 19 березня балкер NEGMAR CICEK пришвартувався в порту “Чорноморськ” під завантаження українською пшеницею.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Це шосте судно у межах програми Grain From Ukraine. Надання гуманітарної пшениці для Ємену стало можливим завдяки донатам урядів США, Франції та Іспанії.

В рамках Grain From Ukraine найбільш вразливі країни Африки (Сомалі, Ефіопія, Кенія) отримали вже 140 тис. тонн пшениці.

Крім того, пІд егідою ООН Ефіопія отримає ще 30 тис. тонн української пшениці - в порту “Одеса” розпочали завантаження балкера DENIZ M.

Всього 20 березня з портів Великої Одеси вийшли 3 судна з 154 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи. Загалом з 1 серпня 2022 року з портів Великої Одеси вийшли 828 суден, які експортували 25,1 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, угода по “зерновій ініціативі” пролонгована ще на 120 днів.