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"Нова пошта" до кінця березня відкриє 10 відділень у Польщі

Всі відділення прийматимуть відправлення до 100 кілограмів.

"Нова пошта" до кінця березня відкриє 10 відділень у Польщі

Компанія "Нова пошта" до кінця березня відкриє 10 відділень у Польщі, збільшивши загальну кількість відділень у країні до 30.

Про це розповів CEO Nova Post Polska Дмитро Вергун, інформує "Інтерфакс-Україна".

"До кінця березня плануємо відкрити ще 10 нових відділень. Зокрема в Ольштині, Радомі, Кельце, Ополі, Ченстохові, Бєльсько-Бялі, Єленя-Гурі та Білостоці. Усі 16 воєводств будуть охоплені в червні", - сказав Вергун.

За його словами, до кінця червня в Польщі буде 50 відділень компанії. До кінця року у Варшаві планується до 15 відділень. Всі відділення прийматимуть відправлення до 100 кілограмів.

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Нагадаємо, що Київ та польське місто Вроцлав підписали угоду про співробітництво, в тому числі у повоєнному відновленні Києва. 

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