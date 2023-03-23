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​В Україні запустили передзаповнення податкової декларації

За 5 днів зазначеним сервісом скористались понад 10 тис. українців. 

​В Україні запустили передзаповнення податкової декларації
Фото: facebook/Слуга Народу

В Електронному кабінеті Державної податкової служби розроблено передзаповнення декларації про майновий стан і доходи.

Про це повідомив у Telegram голова податкового комітету Данило Гетманцев.

За його словами, це дозволить зменшити час та зусилля, які потрібні для заповнення декларації, і має зробити процес більш зручним та ефективним для громадян.

Сервіс пропонує:

  • обравши період, отримати інформацію про доходи та сплачені податки;
  • пройти анкетування (відмітивши категорію платника та вид доходу);
  • перевірити заповнену згідно з даними ДПС декларації, у разі необхідності додати інформацію та додатки.

За словами Гетманцева, сервіс функціонує для громадян при декларуванні доходів, фізичних осіб-підприємців, які обрали загальну систему оподаткування, громадян, які мають незалежну професійну діяльність, та громадян, які заявляють право на податкову знижку.

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Нагадаємо, лише 7% народних депутатів Верховної Ради добровільно подали до Нацагентства з запобіганню корупції декларації за 2021 рік. 

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