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​Держава отримала 1,32 млрд гривень від продажу арештованого БЕБ російського аміаку

БЕБ змушує працювати російські активи на користь бюджету України.

​Держава отримала 1,32 млрд гривень від продажу арештованого БЕБ російського аміаку

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало російський аміак, який був арештований співробітниками БЕБ, в межах досудових розслідувань кримінальних проваджень.

Про це повідомляє сайт БЕБ.

Зазначається, що цей аміак належить компаніям та фізичним особам з Росії. Майно було заарештовано щоб запобігти продажу та виведення цих актів за кордон. Крайню партію російського аміаку реалізували за 254 млн гривень. За результатами продажу п’яти партій аміаку вагою близько 42 тис тонн, АРМА отримало понад 1,32 млрд гривень.

“З метою максимально швидкого перерахування цих коштів для потреб ЗСУ, за погодженням з урядом, вони перераховуються на придбання військових облігацій. Спільними зусиллями забезпечуємо фінансування та підтримку ЗСУ. Разом наближаємо нашу перемогу над російським агресором”, – зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник.

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Нагадаємо, Головним підрозділом детективів БЕБ, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора здійснюється досудове розслідування у 22 кримінальних провадженнях, за ознаками кримінальних правопорушень в економічній сфері суб’єктами господарської діяльності, бенефіціарними власниками яких є громадяни Росії та Республіки Білорусь. Загальна орієнтовна вартість усіх активів Росії та Білорусі (фізичних та юридичних осіб), арештованих співробітниками БЕБ, становить понад 41 млрд гривень.

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