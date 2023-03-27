Енергосистема України працює з резервом потужності, – Міненерго

Можливі відключення світла у Житомирській області через ремонтні роботи.

Сьогодні енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності.

Про це повідомляє сайт Міненерго.

Незважаючи на певне збільшення попиту, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

"Активно здійснюються ремонтні роботи з відновлення електропостачання після нещодавніх обстрілів у Харківській, Донецькій та Херсонській областях", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, у Житомирській області можливі нетривалі відключення електроенергії через ремонти на об‘єктах мережевої інфраструктури.

Нагадаємо, енергетики Миколаївської області отримали від міжнародних партнерів більше 680 тонн обладнання і матеріалів для проведення ремонтних та відновлювальних робіт.