"Газпром" скоротив транзит газу через Україну на 15%

Транзитна гілка через Україну залишається єдиним маршрутом постачань російського газу в держави Центральної та Західної Європи.

Російський "Газпром" скоротив транзит газу в Європу через Україну приблизно на 15% до 36,2 млн куб. м.

Про це повідомляє “Економічна правда” із посиланням на російські ЗМІ.

За 24 березня через газовимірювальну станцію "Суджа" було подано 42,5 млн куб. м. За 25 березня планується подати 36,2 млн куб. м. Таким чином, прокачування знизилося приблизно на 15%.

Зазначається, що "Газпром" постійно змінює об'єми поставленого газу до Європи. Так, у січні "Газпром" скорочував, а в лютому поступово наростив прокачування. У березні компанія продовжила збільшувати обсяги транзиту.

Транзитна гілка через Україну залишається єдиним маршрутом постачань російського газу в держави Центральної та Західної Європи.

Нагадаємо, нещодавно Bloomberg повідомив, що візит Сі Цзіньпіна не приніс Росії угоду про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2": уряд Китаю не збирається повторювати помилку Європи і стати занадто залежним від російських постачань газу.

На цьому тижні Молдова відновила споживання російського газ. Це поянили тим, що в результаті погодних умов споживання газу в Придністров'ї знизилося.

На початку березня агентство Reuters повідомило, що Росія збирається законсервувати пошкоджені газопроводи Nord Stream. Це пов’язано з тим, що Москва не бачить перспектив покращення відносин із Заходом у найближчому майбутньому.