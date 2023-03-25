ЄС може запровадити черговий пакет санкцій проти Росії протягом наступних двох місяців, - Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС може запровадити черговий, 11-й пакет санкцій проти Росії протягом наступних двох місяців.

Про це він розповів в інтерв’ю польському RMF FM.

"Завданням Польщі є переконати європейських партнерів: те, що діється в Україні, є абсолютно неприпустимим. Ми живемо в ключовий історичний момент і повинні відповідним чином реагувати", - сказав польський прем’єр.

Він сподівається, що черговий пакет санкцій проти Росії буде прийнятий впродовж найближчих двох місяців. Зокрема, вони мають стосуватися багатьох російських пропагандистів.

Нагадаємо, за результатами нещодавнього саміту в Брюсселі ЄС виступає за посилення санкцій проти Росії та продовження зернової ініціативи. Також лідери Євросоюзу висловилися за створення міжнародного механізму реєстрації збитків.