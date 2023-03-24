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Уряд звільнив Черкасського з посади заступника глави Держмитслужби

А Український центр оцінювання якості освіти отримав нову очільницю.

Уряд звільнив Черкасського з посади заступника глави Держмитслужби
Руслан Черкасський
Фото: bloginside.in.ua

Кабінет Міністрів на засіданні 24 березня ухвалив низку кадрових рішень.

Про це повідомив у телеграмі представник уряду у парламенту Тарас Мельничук.

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Так, Віталія Загайного КМУ призначив державним секретарем Міністерства у справах ветеранів України, а Тетяну Вакуленко - директором Українського центру оцінювання якості освіти.

Крім цього, уряд звільнив заступника голови Державної митної служби Руслана Черкасського, а Дмитра Кліменкова - з посади першого заступника голови Фонду державного майна.

Нагадаємо, нещодавно НАЗК надіслало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури матеріали за результатами моніторингу способу життя Руслана Черкасського. Під час моніторингу Агентство встановило необґрунтовані активи на суму $150 тис. (майже 4 млн грн на період отримання подарунка). 

Раніше уряд порушив дисциплінарне провадження щодо Черкасського. На час дисциплінарного провадження його відсторонили від займаної посади.

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