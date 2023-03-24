Серед пріоритетних напрямах роботи спецпрокурорів в ОГП назвали протидію злочинам у сфері національної безпеки, бюджетній сфері, оборонно-промисловому комплексі, у сфері державних закупівель.

Заступник Генерального прокурора Антон Войтенко представив колективам Спеціалізованих прокуратур у сфері оборони нових керівників.

Про це йдеться на сайті Офісу Генпрокурора.

Так, керівником Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону став Микола Синельников, Східного регіону – Віталій Вдовитченко, Південного регіону – Андрій Глумаков, а Західного регіону – Микола Мерет.

Серед пріоритетних напрямах роботи спецпрокурорів в ОГП назвали протидію злочинам у сфері національної безпеки, бюджетній сфері, оборонно-промисловому комплексі, у сфері державних закупівель.

Також першочерговою визначили боротьбу з правопорушеннями, пов’язаними із незаконним використанням майна і техніки та захист інтересів держави у військовій та оборонній сфері.

Микола Синельников в органах прокуратури працює з липня 2007 року, за цей період побував на посадах всіх рівнів. До призначення очолював Пустомитівську окружну прокуратуру.

Віталій Вдовитченко до призначення очолював Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Фото: ОГП Антон Войтенко і Віталій Вдовитченко

Микола Мерет був заступником керівника Львівської обласної прокуратури.

Фото: ОГП Микола Мерет і Антон Войтенко

Андрій Глумаков раніше очолював Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил.

Фото: ОГП Андрій Глумаков і Віталій Панченко

Нагадаємо, цьогоріч у січні Генеральний прокурор Андрій Костін представив колективу своїх нових заступників. Один із них -Антон Войтенко - раніше очолював Львівську обласну прокуратуру. Він курує напрям нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань. Також за ним закріпили спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній галузях.