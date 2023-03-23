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​У Гаазі підписали угоду про відкриття офісу МКС у Києві

Відповідне рішення було ухвалене ще 3 березня.

​У Гаазі підписали угоду про відкриття офісу МКС у Києві
Фото: Укрінформ

Сьогодні у будівлі Міжнародного кримінального суду відбулося підписання угоди про відкриття “польового” офісу прокурора МКС в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

За словами генерального прокурора Андрія Костіна, офіс МКС буде відкрито у Києві.

“Сьогодні був підписаний меморандум між урядом України та МКС про відкриття офісу Міжнародного кримінального суду в Україні. Рішення про це відкриття було прийнято ще 3 березня, і сьогодні ми підписали відповідний міжнародний документ. Це означає, що команда прокурора Каріма Хана зможе працювати в Україні в більш таких стабільних умовах. І це дозволить їм не тільки перебувати більший термін в Україні, але і мати відповідний офіс який буде захищений в усіх можливих вимірах. В тому числі з відповідним захистом інформації, і це дозволить команді прокурора Хана більш інтенсивно та більш ефективно працювати в Україні щодо розслідування воєнних злочинів які були скоєні РФ та російськими злочинцями на українській землі проти українців”, – сказав генпрокурор.

Він також назвав історичним досягненням визнання Путіна та Львової-Бєлової підозрюваними у воєнному злочині - депортації українських дітей.

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Нагадаємо, у лютому генпрокурор Андрій Костін заявив про те, що у Києві відкриється філіал Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.

До слова, 17 березня Відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

 

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