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На Івано-Франківщині скорочують комендантську годину

Від завтра вона триватиме з 00:00 до 05:00.

На Івано-Франківщині скорочують комендантську годину
Фото: НПУ

В Івано-Франківській області скорочують комендантську годину. Нововведення почнуть діяти від завтра, 29 березня.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлануа Онищук у Telegram.

"Упродовж тривалого часу до мене надходили звернення від жителів області щодо скорочення тривалості комендантської години", – зазначила вона.

Рішення про зменшення тривалості комендантської години ухвалили під час засідання Ради оборони області. Тепер комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00.

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"Додам, що в опитуванні взяли участь понад 21 тисяча людей, 84% з яких підтримали скорочення комендантської години. Також зазначу, що в сусідніх областях встановлена така ж тривалість комендантської години", – додала Онищук.

Нагадаємо, 20 березня мер Києва Віталій Кличко повідомив про скорочення комендантської години в столиці із 26 березня. Тепер вона триває з 00:00 до 05:00.

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