Він подякував Великій Британії за підтримку.

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив отримання британських танків Challenger 2.

Про це від написав у “Твіттері”.

“Було приємно кататися на першому українському ОБТ Challenger 2. Такі танки, поставлені Великою Британією, нещодавно надійшли до нашої країни. Незабаром ці фантастичні машини приступлять до виконання бойових завдань”, - написав Резніков.

Міністр оборони України подякував прем’єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку та своєму британському колезі Бену Воллесу.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the 🇬🇧 people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023

Як відомо, нещодавно в Україну повернулися танкісти, що навчалися у Великій Британії управляти танками Challenger 2. Вони мають бути на бойових позиціях до весняного наступу.

Нагадаємо, раніше німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив, що німецькі танки Leopard передані Україні. Україна отримала від Німеччини 18 танків Leopard.