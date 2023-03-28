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Резніков підтвердив отримання Україною британських танків Challenger 2

Він подякував Великій Британії за підтримку.

Резніков підтвердив отримання Україною британських танків Challenger 2
Міністр оборони України Олексій Резніков на танку Challenger 2
Фото: скріншот відео

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив отримання британських танків Challenger 2. 

Про це від написав у “Твіттері”. 

“Було приємно кататися на першому українському ОБТ Challenger 2. Такі танки, поставлені Великою Британією, нещодавно надійшли до нашої країни. Незабаром ці фантастичні машини приступлять до виконання бойових завдань”, - написав Резніков.

Міністр оборони України подякував прем’єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку та своєму британському колезі Бену Воллесу

Як відомо, нещодавно в Україну повернулися танкісти, що навчалися у Великій Британії управляти танками Challenger 2. Вони мають бути на бойових позиціях до весняного наступу.

Нагадаємо, раніше німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив, що німецькі танки Leopard передані Україні. Україна отримала від Німеччини 18 танків Leopard.

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