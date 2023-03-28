Росіяни за минулу добу 60 разів обстріляли Херсонщину, п'ятеро поранених

Російські війська за минулу добу 60 разів облстріляли Херсонську область.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram."За минулу добу противник здійснив – 60 обстрілів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації та артилерії.
Місто Херсон ворог обстріляв 8 разів. 29 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, територію та будівлю закладу освіти", - написав він.
Унаслідок ворожих обстрілів п’ятеро людей дістали поранення.
Нагадаємо, вдень 27 березня російські війська в черговий раз обстріляли Берислав на Херсонщині. Постраждали троє людей.