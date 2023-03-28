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Росіяни за минулу добу 60 разів обстріляли Херсонщину, п'ятеро поранених

29 снарядів влучили у житлові квартали міста Херсон, приватні та багатоквартирні будинки, територію та будівлю закладу освіти.

Росіяни за минулу добу 60 разів обстріляли Херсонщину, п'ятеро поранених
Ілюстративне фото
Фото: Медіацентр Україна

Російські війська за минулу добу 60 разів облстріляли Херсонську область.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram."За минулу добу противник здійснив – 60 обстрілів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації та артилерії.

Місто Херсон ворог обстріляв 8 разів. 29 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, територію та будівлю закладу освіти", - написав він.

Унаслідок ворожих обстрілів п’ятеро людей дістали поранення.

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Нагадаємо, вдень 27 березня російські війська в черговий раз обстріляли Берислав на Херсонщині. Постраждали троє людей.

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