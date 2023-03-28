Росіяни за минулу добу 60 разів обстріляли Херсонщину, п'ятеро поранених

29 снарядів влучили у житлові квартали міста Херсон, приватні та багатоквартирні будинки, територію та будівлю закладу освіти.

Російські війська за минулу добу 60 разів облстріляли Херсонську область.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram."За минулу добу противник здійснив – 60 обстрілів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації та артилерії.

Місто Херсон ворог обстріляв 8 разів. 29 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, територію та будівлю закладу освіти", - написав він.

Унаслідок ворожих обстрілів п’ятеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, вдень 27 березня російські війська в черговий раз обстріляли Берислав на Херсонщині. Постраждали троє людей.