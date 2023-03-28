Жертв та постраждалих немає.

Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки на столицю і загасили пожежу у Святошинському районі Києва, спричинену падінням уламків збитого російського безпілотника.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"У ніч на 28 березня до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у місті Києві почали надходити повідомлення про вибух та пожежу у Святошинському районі. Внаслідок ворожої атаки у триповерховій адміністративній будівлі відбулося руйнування будівельних конструкцій на площі 200 кв.м. Також виникла пожежа у двох осередках, загальною площею 70 кв.м, яку вогнеборці оперативно ліквідували", – йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС

Жертв та постраждалих немає.

На місці події загалом працювало дев'ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 50 чоловік особового складу.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що вночі росіяни знову запустили в напрямку Києва іранські дрони-камікадзе “Shahed”. Їх збили сили ППО.