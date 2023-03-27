Послом України в Угорщині може стати Федір Шандор, відомий як “професор з окопів”, - ЗМІ

Федір Шандор відомий тим, що читав студентам лекції з окопів у перервах між боями.

Угорщина та Україна обговорюють кандидатуру професора Ужгородського національного університету, доктора філософських наук і молодшого сержанта ТРО Федора Шандора на посаду послу України в Угорщині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорські ЗМІ.

“За деякими даними, про які дізналась "Європейська правда", Україна подала запит на агреман”, - йдеться у матеріалі.

Крім того, угорський портал HVG посилається на голову української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Марію Мезенцеву. Вона, не називаючи прізвища, сказала, що Київ хоче відправити до Угорщини нового посла, який має угорське коріння та освіту в галузі суспільних наук.

За словами Мезенцевої, вони в першу чергу шукають людину, яка має хороші мовні та культурні зв'язки з країною та хорошу професійну підготовку, і здатна вести серйозні переговори.

Наразі Шандор відомий ще й тим, що активно працює над українсько-угорськими відносинами, зокрема писав про українсько-угорську дружбу. Також він зіграв ключову роль у зборі, який угорські цивільні запустили для, серед іншого, солдатів угорського походження. Збір наразі становить кілька десятків мільйонів форинтів.

Федір Шандор нещодавно передав консулу Угорщини в Ужгороді угорський прапор, підписаний військовими. Це символ угорської революції 1956 р., коли угорці повстали проти російської окупації і використовували угорський прапор з вирізаним комуністичним гербом.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив нового посла України в Естонії. З посади звільнили Мар'яну Бецу, замість неї Зеленський призначив Максима Коненка.