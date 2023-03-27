Головне за день. Понеділок, 27 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі, бої за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку, ракетний удар по Слов’янську, виїзне засідання Ставки. Яким запам’ятається 397-й день повномасштабної війни.

Сьогодні зранку російські військові обстріляли ракетами С300 Слов’янськ Донецької області.

Станом на 16.00 було відомо про двох загиблих і 36 поранених.

Зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські захисники відбили на цих напрямках 41 атаку ворога.

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один - по зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління та район зосередження живої сили противника.

Росіяни упродовж доби завдали 7 авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснили більш ніж 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Для ракетних ударів РФ продовжує широко застосовувати зенітні керовані ракети С-300.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 27 березня – в новині.

Під час робочої поїздки до Запорізької області президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових, поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України. Президента поінформували про оперативну ситуацію на відповідних ділянках фронту, забезпечення боєприпасами й технікою.

"Маю честь сьогодні бути тут і подякувати вам за те, що захищаєте нашу державу, усіх нас, наш суверенітет, наші міста, наших дітей", – сказав Зеленський.

Він також вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники України отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня. Військові подарували президентові коїн – монету, яка є знаком поваги і символом військового братерства.

У Дніпрі Володимир Зеленський вперше провів виїзне засідання Ставки.

Командувачі оперативних напрямків доповіли про фактичну ситуацію. Були й онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ. Була доповідь Головкома та інших.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“До речі, хочу подякувати бійцям нашої розвідки за потужну роботу сьогодні в Бахмуті. Підрозділ “Кракен”, як завжди, на висоті. Молодці, хлопці!” - зазначив президент.

Він розповів, що на Ставці обговорили загальну ситуацію у прифронтових районах, укріплення й захист наших рубежів по всій протяжності фронту – від Херсонщини до Харківщини.

Докладніше – в новині.

В Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2.

Раніше очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що у березні Україна отримає 21 танк Leopard 2 в модифікації A6. За його словами, 18 танків відправлять із Німеччини, ще три – з Португалії.

Leopard 2 - основний бойовий танк німецької армії, також перебуває на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії. Його експлуатують з 1979 року, він має багато модифікацій, загалом вироблено понад 3,6 тис. одиниць цього танка. Основні два варіанти танка: Leopard 2A4 і модернізований Leopard 2A5.

Голова правління компанії "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон 2022-2023 року добігає кінця.

"Україна успішно завершує найважчий опалювальний сезон. Погодні умови дозволяють це зробити раніше, ніж було заплановано. У Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади вже розпочалося відключення від опалення", - сказав Чернишов.

Голова НАК зазначив, що прохолодна погода триматиметься ще декілька днів, після чого опалювальний сезон поступово завершиться і в інших областях.

"Ми пройшли найважчу зиму і це додає нам впевненості – вистоїмо й далі! Дякую працівникам газового фронту, завдяки яким українці були з теплом!", - додав голова "Нафтогазу".

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!