РФ залучить 105 тисяч “правоохоронців” для боротьби з “екстремізмом” на окупованих територіях, − ЦНС

Їх планують набрати з колишніх міліцейських та колаборантів.

Окупанти хочуть залучити 105 тисяч “правоохоронців” для боротьби з “екстремізмом” на тимчасово захоплених територіях України.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Їх планують набрати з колишніх міліцейських та колаборантів.

“По факту “екстремісти” на ТОТ − це українці, тому завдання поліцаїв буде репресувати місцеве населення”, − йдеться у повідомленні.

Також окупанти планують залучити релігійні та молодіжні рухи для “боротьби з екстремістською ідеологією”.

Фактично підконтрольні Кремлю діячі будуть займатись ідеологічною обробкою місцевих та виявляти тих, хто не піддається такій обробці, додали у ЦНС.

Нагадаємо, у Херсонській області окупанти катують тих, хто відмовляється брати російський паспорт.