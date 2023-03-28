РФ залучить 105 тисяч “правоохоронців” для боротьби з “екстремізмом” на окупованих територіях, − ЦНС

Окупанти хочуть залучити 105 тисяч “правоохоронців” для боротьби з “екстремізмом” на тимчасово захоплених територіях України.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Їх планують набрати з колишніх міліцейських та колаборантів.
“По факту “екстремісти” на ТОТ − це українці, тому завдання поліцаїв буде репресувати місцеве населення”, − йдеться у повідомленні.
Також окупанти планують залучити релігійні та молодіжні рухи для “боротьби з екстремістською ідеологією”.
Фактично підконтрольні Кремлю діячі будуть займатись ідеологічною обробкою місцевих та виявляти тих, хто не піддається такій обробці, додали у ЦНС.
Нагадаємо, у Херсонській області окупанти катують тих, хто відмовляється брати російський паспорт.