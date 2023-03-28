У Маріуполі підірвали авто начальника "управління поліцією"
У Маріуполі підірвали авто начальника "управління поліцією"
УПЦ МП хоче вивезти з Києво-Печерської лаври все, крім мощей, бо вважає майно своїм, - Радіо Свобода
УПЦ МП хоче вивезти з Києво-Печерської лаври все, крім мощей, бо вважає майно своїм, - Радіо Свобода
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
Т-54. Росія починає захлинатися
Т-54. Росія починає захлинатися
Окупанти вдарили ракетами С300 по Слов'янську: відомо про двох загиблих і 36 поранених (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами С300 по Слов'янську: відомо про двох загиблих і 36 поранених (оновлено)
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ залучить 105 тисяч “правоохоронців” для боротьби з “екстремізмом” на окупованих територіях, − ЦНС

Їх планують набрати з колишніх міліцейських та колаборантів. 

РФ залучить 105 тисяч “правоохоронців” для боротьби з “екстремізмом” на окупованих територіях, − ЦНС
Фото: npu.gov.ua

Окупанти хочуть залучити 105 тисяч “правоохоронців” для боротьби з “екстремізмом” на тимчасово захоплених територіях України.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Їх планують набрати з колишніх міліцейських та колаборантів. 

“По факту “екстремісти” на ТОТ − це українці, тому завдання поліцаїв буде репресувати місцеве населення”, − йдеться у повідомленні.

Також окупанти планують залучити релігійні та молодіжні рухи для “боротьби з екстремістською ідеологією”. 

Фактично підконтрольні Кремлю діячі будуть займатись ідеологічною обробкою місцевих та виявляти тих, хто не піддається такій обробці, додали у ЦНС.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, у Херсонській області окупанти катують тих, хто відмовляється брати російський паспорт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також