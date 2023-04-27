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У Миколаївській області збили ударні безпілотники "Ланцет"

Їх знищили в Баштанському районі. 

У Миколаївській області збили ударні безпілотники "Ланцет"
Знищений безпілотник "Ланцет" (ілюстративне фото)
Фото: facebook.com/kpszsu

У Миколаївській області, в Баштанському районі, захисники учора збили декілька ударних безпілотників "Ланцет".

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він не уточнив кількість збитих апаратів. 

"Вчора, 26 квітня, з 11:00 до 14:00 на території району було збито дрони-камікадзе типу «Ланцет»", – повідомив він.

Важкого удару цієї ночі зазнав Миколаїв, по якому ворог вдарив "калібрами". За попередніми даними, росіяни випустили чотири ракети. Одна людина загинула, 23 поранені. 

Пошкоджено і зруйновано приватні будинки, руйнувань зазнала багатоповерхівка та історична будівля. 

Нагадаємо, цього тижня Сили оборони Таврійського напрямку повідомили про зміну тактики повітряних атак ворога. Вони стали спершу застосувати "шахеди", які вдало збили захисники, але після них зʼявилися інші ударні безпілотники – "ланцети". Така тактика також покликана виявити точки протиповітряної оборони і потім завдати удару "ланцетами". 

"Невразливістю" своїх "ланцетів" росіяни неодноразово хвалились. Однак Силам оборони України їх вдається збивати. 

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