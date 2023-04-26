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Командувач Силами спеціальних операцій відвідав Бахмут

“Ситуація у Бахмуті складна”.

Командувач Силами спеціальних операцій відвідав Бахмут
Фото: ССО

Командувач Силами спеціальних операцій бригадний генерал Віктор Хоренко відвідав Бахмут. Він заявив, що ситуація у місті складна, але робота спецпризначенців доводить перевагу якості над кількістю.

Про це ССО повідомляють в Telegram.

"Дійсно ситуація у Бахмуті складна, проте хто, як не ви знаєте, що треба робити і як діяти у поточних умовах. Ваша робота тут вкотре доводить, що ССО – це насамперед перевага якості над кількістю", – сказав бригадний генерал воїнам.

Повідомляється, що воїни ССО у повному обсязі виконують завдання з оборони Бахмута.

Всупереч кількісній перевазі росіян та масованим атакам, спрямованим на знищення міських кварталів, оператори ССО завдають ворогові ударів на ключових ділянках, знищують його особовий склад та виконують інші завдання, перешкоджаючи просуванню російських військ.

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Нагадаємо, командуючий східним угрупуванням ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що російська пропаганда подає бої за Бахмут як другу “битву за Сталінград”, оскільки після низки поразок на півночі та півдні України керівництву Росії необхідно продемонструвати хоча б найменший успіх в окупації Донбасу.

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