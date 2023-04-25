Російська пропаганда подає бої за Бахмут як другу “битву за Сталінград”, – Сирський

Після низки поразок на півночі та півдні України керівництву Росії необхідно продемонструвати хоча б найменший успіх в окупації Донбасу.

Командуючий східним угрупуванням ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що російська пропаганда подає бої за Бахмут як другу “битву за Сталінград”, оскільки після низки поразок на півночі та півдні України керівництву Росії необхідно продемонструвати хоча б найменший успіх в окупації Донбасу.

Про це він повідомив у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

“Ворог наступає на сході одночасно на декількох напрямках. Зараз найзапекліші бої тривають в районі міст Бахмут та Авдіївка на Донеччині. Ворог не полишає спроб оточити та захопити ці населені пункти, не зважаючи на колосальні втрати у живій силі та техніці”, – розповів Олександр Сирський.

Він зазначив, що противник проявляє активність також на Кремінському напрямку, намагаючись витіснити українські війська з Серебрянського лісництва південніше Кремінної, щоб створити сприятливі умови для розвитку наступу в напрямку Лимана. Військові частини ОТУ “Лиман” відбивають атаки противника, наносять йому суттєвих втрат. І, власне, на Лиманському напрямку бійці ЗСУ не дають ворогу просуватись. Для підсилення оборонних спроможностей України тут перегрупували війська та дообладнали позиції у фортифікаційному розумінні. На решті напрямків обстановка контрольована, без особливостей.

“Дійсно, Бахмут залишається об’єктом зосередження основних зусиль ворога з-поміж усіх інших напрямків. Для Росії схід України – це єдина ділянка фронту, де вона з початком “великого наступу” досягла хоч якогось прогресу. План “завоювати Україну за три дні” трансформувався у дев’ятимісячні спроби довкола невеликого міста. Після низки поразок на півночі та півдні України керівництву Росії необхідно продемонструвати хоча б найменший успіх в окупації Донбасу”, – також розповів Олександр Сирський.

Він зауважив, що, не оволодівши Бахмутом, окупанти не зможуть розвивати наступ в напрямку Краматорська та Сіверська. Тому російська пропаганда подає бої за Бахмут як другу “битву за Сталінград”.

“Вони люблять такі паралелі робити. А для досягнення своїх цілей Росія не пошкодує ані людських, ані матеріальних ресурсів”, – зазначив генерал.

Крім того, Олександр Сироський повідомив, що бої за Бахмут мають важливе значення не лише для ворога, а й для України. Адже протягом декількох місяців на цьому напрямку Сили оборони стримують наступ ворога і не дають йому збільшувати фронт.

Окрім того, українська армія завдає ворогу значних втрат – знищуються найпрофесійніші ворожі підрозділи, озброєння та військова техніка.

Нагадаємо, також Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ вдалося переломити хід війни завдяки зарубіжним ракетним комплексам і артсистемам. Збройні сили отримують від країн-партнерів широкий спектр іноземного озброєння.